نيابة أسوان: استمرار حبس النائب السابق محمد العمدة 15 يومًا

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قررت النيابة العامة بأسوان تحت إشراف المستشار عمرو محمود المحام العام لنيابات أسوان، استمرار حبس النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية لمجلس الشعب فى دورة 2012، لمدة 15 يومًا ورفض الاستئناف على قرار إخلاء سبيله، والذي أصدرته محكمة أسوان الدائرة الجزئية بكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت مأمورية مشتركة من الأمن الوطنى، ومباحث مديرية أمن أسوان ألقت القبض على عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة كوم أمبو بأسوان محمد محمود على حامد الشهير بـ"محمد العمدة" أوائل شهر يونيو الماضى، بعد أن وجهت له اتهامات التحريض على مؤسسات الدولة عبر وسائل الإعلام وحيازته منشورات تحريضية على قلب نظام الحكم.

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يذكر أن محمد العمدة يعمل محام حر، وكان عضوًا لمجلس الشعب ووكيلا للجنة التشريعية خلال برلمان عام 2012 والمعروف باسم برلمان الإخوان، والذي تم حله عقب سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى.

