«المركز الإنمائي»: استجابة السيسي لافتتاح كنيستين بصعيد مصر «وطنية»

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أثنى جوزيف ملاك زميل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيس المركزالمصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية المعني بالشأن القبطي على الدور الوطني للرئاسة واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتدخله في افتتاح كنيستين بصعيد مصر في عزبة الفرن وأبو قرقاص بعد إغلاقهما بدون أسباب قانونية واضحة وصحيحة.

ووصف "ملاك" استجابة الرئيس بـ"الوطنية"، وتعد بداية للاهتمام بملف الكنائس المغلقة المثير للجدل بعد تدشين قانون بناء الكنائس في مصر وانطلاقه لحل هذه الأزمات معالجة للشعور القبطي العام بعيدًا عن تعنت بعض المسئولين.

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وطالب مدير المركز الإنمائي، الرئاسة باستكمال الاهتمام بهذا الملف دعمًا للمواطنة الحقيقية وتنفيذًا للقانون وحسب بنود القانون 80 لسنة 2016 (قانون بناء الكنائس) وقرار رئيس الوزراء بتقنين أوضاعها، واعتبارها كنائس قائمة بالفعل واستكمال إقامة شعائر دينية بها حتى تقنين أوضاعها، معتبرًا أن هذا الملف له بُعد قومي وقد يستغله البعض لتحقيق المصالح، ولكن الأقباط والكنيسة تضع هذا الأمر لدى الرئاسة.