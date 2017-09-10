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لأول مرة.. انطلاق مهرجان شنجهاي الدولي للسياحة بمشاركة مصر

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لأول مرة.. انطلاق مهرجان شنجهاي الدولي للسياحة بمشاركة مصر لأول مرة.. انطلاق مهرجان شنجهاي الدولي للسياحة بمشاركة مصر

التحرير

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انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان شنجهاي الدولي للسياحة، الذي تشارك فيه للمرة الأولى، ويعد أكبر مهرجان دولي للسياحة يقام على مستوى الصين سنويا.

وقال السفير خالد يوسف، قنصل عام مصر في شنجهاي، في تصريح له، إن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة فرقة معهد قيثارة للموسيقى، مشيرا إلى أن تلك تعتبر أول مشاركة مصرية من نوعها في هذا المهرجان الدولي الهام، الذي تشارك فيه كبريات الفرق الفنية العالمية.

وأضاف يوسف أن المشاركة في هذا المهرجان تكتسب أهميتها من أنه يشهد عروضه حوالي 3 ملايين من الجمهور الصيني سنويا، ويتميز بأن الفرق الفنية العالمية المشاركة فيه تجوب خلاله شوارع شنجهاي الرئيسية مؤدية عروضها الفنية، ومستعرضة ثقافات الشعوب التي تمثلها، وهو ما يجعل من تلك المشاركة في المهرجان ترويجا سياحيا وثقافيا مهما لمصر في هذه المدينة الهامة.

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وذكر أن ما يزيد من أهمية المشاركة المصرية في المهرجان هي حقيقة تزايد أهمية سوق السياحة الصيني على المستوى الدولي، الذي باتت تتنافس معظم دول العالم على اجتذاب المزيد من السائحين منه، سواء عن طريق الأنشطة الثقافية أو العروض الترويجية، أو من خلال تبسيط إجراءات منح التأشيرات، أو من خلال تكثيف رحلات الطيران المنتظم والعارض مع الصين، موضحا أن العام الماضي شهد سفر حوالي 170 مليون سائح صينى للخارج، أنفقوا نحو 145 مليار دولار أمريكي، ما يجعل تركيز مصر على هذا السوق بشكل متزايد أمرا مهما للغاية.

وأشار إلى أن فرقة معهد قيثارة للموسيقى، ستشارك أيضا في مهرجان الصين الدولي لفنون الشباب، إذ ستقدم عرضا فنيا، الجمعة المقبل، على مسرح ‪Fengxian‬، موضحا أن هذا العرض الفني يأتي في إطار الاحتفال بمبادرة إحياء طريق الحرير، والمعروفة بمبادرة الحزام والطريق، وستشارك فيه فرق فنية من بلغاريا، إندونيسيا، إيطاليا، كينيا، ليتوانيا، ماليزيا، الفلبين، ، صربيا، إسبانيا، سيريلانكا، تايلاند، أوزباكستان، والصين، حيث سيتم تقديم عرضا فنيا مشتركا يعكس روح وثقافة الدول الواقعة على طريق الحرير.

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التحرير

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