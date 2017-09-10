بعد وفاة الطفل يوسف.. الصحة تغلق حضانة «مطوبس» بكفر الشخ

التحرير

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قالت الدكتورة أميرة عبدالسلام، مدير عام العلاج الحر بمديرية الصحبة بكفر الشيخ: إنه "تم إصدار القرار رقم 373 لسنة 2017 بتاريخ اليوم 10 سبتمبر والقاضي بغلق حضانة (جميعية مستقبل مطوبس) بكفرالشيخ، والمتهمة بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل يوسف أبوالخير، حسبما أكدت والدته في محضر الشرطة المحرر برقم 8357 إداري مركز مطوبس لسنة 2017."

وكشفت مدير العلاج الحر خلال تصريحات لـ"التحرير" أن "الحضانة" المذكورة تعمل دون رخصة مزاولة النشاط وهو مايستدعي غلقه على الفور، مضيفة أن المنشآت الطبية الغير مرخصة تمثل خطرًا وتهديدًا على حياة المترددين عليها، وأنها تعمل جاهدة على الارتقاء بالمنشآت الصحية، وذلك من خلال الحملات المفاجئة والمكثقة.

وأشارت الدكتورة أميرة عبدالسلام، إلى أن مكتبها مفتوح للجميع، داعية والدة الطفل يوسف لزيارتها وعرض المستندات التي تثبت ماحدث لنجلها.

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كانت "التحرير" قد انفرد بنشر تفاصيل وفاة الطفل "يوسف أبوالخير" بسبب إهمال الحضانة المذكوره في تقرير تحت عنون "دخل سليم خرج ميت".. يوسف ضحية جديدة لكوارث الحضانات (مستندات).

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