حمدي لوزا يترأس وفد مصر في اجتماع اللجنة الإفريقية حول ليبيا

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ترأس السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، وفد مصر في أعمال الاجتماع الرابع للجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، التي انعقدت في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي.

وخلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع، استعرض نائب وزير الخارجية الجهود المكثفة التي بذلتها مصر على صعيد مساعدة الأشقاء في ليبيا، في الخروج من حالة الانسداد السياسي، مشيرا إلى سلسلة الاجتماعات المكثفة التي استضافتها القاهرة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة.

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وأبرز لوزا أهم النتائج التي خرجت بها تلك الاجتماعات، التي كانت عاملا حاسما في قبول الأطراف الليبية الجلوس على مائدة الحوار.

ومن بين أبرز هذه المحطات الاجتماع الذي عقد في القاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي، وضم ممثلين من كل الأطياف والمناطق الليبية، ونتج عنه ولأول مرة توافق حول ضرورة تعديل الاتفاق السياسي، لحل الخلافات الرئيسية بين الأشقاء في ليبيا.