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‏وزير الزراعة ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان المزارع البحثيه للذرة الشامية‏

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‏وزير الزراعة ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان المزارع البحثيه للذرة الشامية‏ ‏وزير الزراعة ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان المزارع البحثيه للذرة الشامية‏

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تفقد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، المزارع البحثيه للذرة الشامية بمحطة البحوث الزراعية بـ"سخا".

وأكد وزير الزراعة أن الذرة من أهم محاصيل الحبوب الاستراتيجية في ، إذ تعتبر المكون الرئيسي في علائق التغذية للإنتاج الحيواني، لافتًا إلى أن الذرة الصفراء تساهم بنسبة 70% للإنتاج الداجني، إضافة لاستخدامها أيضًا في صناعة "السيلاج"، كما تقوم عليها بعض الصناعات الهامة مثل النشا والجلوكوز والفركتوز وزيت الذرة.

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كان وزير الزراعة قد وصل صباح اليوم الأحد لمحافظة كفر الشيخ، لبحث تطوير المراكز البحثية.

مزارع بحثية

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