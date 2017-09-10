«الصحة»: الكشف على 70 ألفا و575 حاجا مصريا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج 70 ألفا و575 حالة مرضية حتى ظهر اليوم الأحد، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 67 ألفا و957 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2618 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 300 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 238 حالة بعد تمام شفائها، وما زال 62 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ40 حالة بالمستشفيات السعودية، 31 منهم بمكة المكرمة، و9 بالمدينة المنورة، بإجمالي 264 غسلة كلوية، بالإضافة إلى تسجيل 81 حالة وفاة حتى الآن.

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وأشار الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى افتتاح عيادة جديدة بالمدينة المنورة، لخدمة أكبر عدد من الحجاج المترددين على العيادات بعد انتهاء مناسك الحج، لافتا إلى أن جميع العيادات تعمل بكامل طاقتها على مدى 24 ساعة.

وغادر الفوج الأول من البعثة الطبية، صباح اليوم، الأراضي السعودية عائدا إلى القاهرة، على أن تتوالى عودة جميع أعضاء البعثة تباعا حتى عودة آخر فوج من الحجاج المصريين.