أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الصحة»: الكشف على 70 ألفا و575 حاجا مصريا

Google+ Print
«الصحة»: الكشف على 70 ألفا و575 حاجا مصريا «الصحة»: الكشف على 70 ألفا و575 حاجا مصريا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج 70 ألفا و575 حالة مرضية حتى ظهر اليوم الأحد، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 67 ألفا و957 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2618 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 300 حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت 238 حالة بعد تمام شفائها، وما زال 62 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ40 حالة بالمستشفيات السعودية، 31 منهم بمكة المكرمة، و9 بالمدينة المنورة، بإجمالي 264 غسلة كلوية، بالإضافة إلى تسجيل 81 حالة وفاة حتى الآن.

شاهد أيضا

وأشار الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى افتتاح عيادة جديدة بالمدينة المنورة، لخدمة أكبر عدد من الحجاج المترددين على العيادات بعد انتهاء مناسك الحج، لافتا إلى أن جميع العيادات تعمل بكامل طاقتها على مدى 24 ساعة.

وغادر الفوج الأول من البعثة الطبية، صباح اليوم، الأراضي السعودية عائدا إلى القاهرة، على أن تتوالى عودة جميع أعضاء البعثة تباعا حتى عودة آخر فوج من الحجاج المصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل