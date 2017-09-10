جامعة الإسكندرية تستقبل 170 ألف طالب بـ«بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة»

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أكد د عصام الكردى - رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة استعدت لاستقبال أكثر من 170 ألف طالب اعتبارا من يوم السبت 16 سبتمبر 2017، حيث أوشكت أعمال الصيانة بالمنشآت والمعامل على الانتهاء، إضافة إلى استحداث نظام سداد الرسوم الدراسية من خلال خدمة فوري ومكاتب البريد، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب بداية الأسبوع الأول من الدراسة ووضعها على المواقع الإلكترونية للكليات لتحقيق الالتزام بين الطلاب.

وشدد "الكردي" على ضرورة تفعيل نظام البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة للتأكد من هوية الطلاب والحفاظ على أمنهم وسير العملية التعليمية، وزيادة التوسع في برامج الأنشطة الطلابية وتجهيز الملاعب الرياضية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية وإعداد لقاءات لاستقبال الطلاب الجدد لتعريفهم بالحياة الجامعية من خلال أعضاء هيئة التدريس والاتحادات الرياضية، وفى مجال الرعاية الصحية.

و أشار رئيس الجامعة إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد خاصة "فيروس سى" المقرر تطبيقه على الطلاب، واستخراج البطاقات الصحية للطلاب، لافتًا إلى أن الجامعة قامت بتوفير وحدات للإدارة الطبية بالكليات تضم مجموعة متخصصة من الأطباء والصيدليات لخدمة الطلاب.

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ونوه د.هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المدن الجامعية تعمل على الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب للعام الجامعى قبل بدء الدراسة، حيث يتم استقبال الطلاب قبل الدراسة بأسبوع لاستلام الغرف بعد أن تم مراجعة صلاحية كافة منشآت المدن الجامعية بسموحة والشاطبي وسابا باشا ومرغم والخدمات الملحقة بها من مطاعم وصالات أنشطة رياضية وملاعب ومركز المعلومات الإلكترونية والمكتبات للتأكد من كفاءة صلاحيتها للعمل بما يمكن إدارة المدن الجامعية من تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، موضحًا أنه تم عمل الصيانة اللازمة لمنشآت المدن الجامعية.

وأضاف "جابر" أن مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بدأ فى استقبال طلبات الطلاب عبر الإنترنت طوال شهر أغسطس الماضي، وسيتم قبول الطلاب بناءً على التنسيق الداخلي للمدن الجامعية ووفقًا للقواعد المعمول بها - حيث يتم قبول الطلاب الأعلى في التقدير (المجموع التراكمى) بالنسبة للطلاب القدامى، أما الطلاب الجدد من الثانوية العامة فيتم قبولهم حسب مجموعهم وهناك نسبة لاستيعاب الحالات الاجتماعية.

وأوضح أن المدن الجامعية لجامعة الإسكندرية تستوعب في حدود 7000 طالب وطالبة موزعين على المدن الجامعية بسموحة وسابا باشا ومرغم والشاطبي، بالإضافة إلى المدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين والطب البيطرى التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 500 طالب وطالبة.