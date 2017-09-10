اللقطات الأولى من موقع اشتباكات الأمن وإرهابيي أرض اللواء (فيديو)

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عرضت قناة "أون لايف"، لقطات حية من المشاهد الأولى من محيط موقع تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن وعدد من الإرهابيين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

وتمكنت أجهزة الأمن من مقتل 8 عناصر إرهابية في أثناء عملية للقبض عليهم بالمنطقة، بينما أصيب 5 من رجال الشرطة.

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كانت معلومات قد وردت لجهاز الأمن الوطنى عن وجود 8 من المنتمين للجماعات الإرهابية داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الشقة، وفور وصولهم فجر الإرهابيون قنبلة أسفرت عن مقتل عدد كبير منهم، وإصابة عدد من رجال الشرطة.