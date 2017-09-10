أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اللقطات الأولى من موقع اشتباكات الأمن وإرهابيي أرض اللواء (فيديو)

Google+ Print
اللقطات الأولى من موقع اشتباكات الأمن وإرهابيي أرض اللواء (فيديو) اللقطات الأولى من موقع اشتباكات الأمن وإرهابيي أرض اللواء (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عرضت قناة "أون لايف"، لقطات حية من المشاهد الأولى من محيط موقع تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن وعدد من الإرهابيين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

وتمكنت أجهزة الأمن من مقتل 8 عناصر إرهابية في أثناء عملية للقبض عليهم بالمنطقة، بينما أصيب 5 من رجال الشرطة.

شاهد أيضا

كانت معلومات قد وردت لجهاز الأمن الوطنى عن وجود 8 من المنتمين للجماعات الإرهابية داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الشقة، وفور وصولهم فجر الإرهابيون قنبلة أسفرت عن مقتل عدد كبير منهم، وإصابة عدد من رجال الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300