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22 نوفمبر.. الحكم في طعن "أبو ريدة" لإلغاء حل اتحاد الكرة

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مصراوي Masrawy

22 نوفمبر.. الحكم في طعن "أبو ريدة" لإلغاء حل اتحاد الكرة

02:20 م الأحد 10 سبتمبر 2017

هاني أبو ريدة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل .

كان محمد مصطفى الماشطة بصفته وكيلا عن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أقام طعن رقم 54757/54759 لسنة 63 قضائية عليا ضد ماجدة عباس الهلباوي ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، المقامة من عمر هريدي المحامي وماجدة الهلباوي، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.

جاء في أسباب الطعن أن الحكم الصادر باطلا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.

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