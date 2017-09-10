الداخلية تستضيف طبيبًا إيطاليًّا في جراحات قلب الأطفال لمستشفى الشرطة في العجوزة

كتب - علاء عمران:

أعلن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن استضافته لفريق جراحات قلب الأطفال الإيطالي؛ لمناظرة بعض الحالات المرضية من أبناء أعضاء هيئة الشرطة والحالات الخاصة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي، عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وسيقوم الفريق الطبي الإيطالي، المكون من 11 فردا، بقيادة الدكتور إليساندرو فرجيولا "أستاذ ورئيس أقسام جراحة قلب الأطفال بمستشفى سان دوناتو بإيطاليا"، بمناظرة الحالات المرضية، وإجراء جراحات إصلاح العيوب الخلقية لقلب الأطفال لبعض الحالات المرضية من أبناء أعضاء هيئة الشرطة والحالات الخاصة، ومتابعة الجراحات التي سبق إجرائها؛ وذلك بمركز القلب بمستشفى الشرطة بالعجوزة، خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.

تأتى الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الناجحة للخبير الإيطالي الشهير، والتي قام خلالها بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة الناجحة للأطفال من أبناء أعضاء هيئة الشرطة والحالات الخاصة، ومتابعة الحالات المرضية التي سبق إجراء جراحات لها، والتي كان لها مردود إيجابي لدى المواطنين لدى الإعلان عنها، لما تسهم به تلك الجراحات من مهارة فائقة وتوفير عناء وتكاليف السفر للخارج لإجرائها