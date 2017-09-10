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بالصور.. قائد "الدفاع الشعبي" يشهد التدريب على مواجهة الكوارث بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. قائد "الدفاع الشعبي" يشهد التدريب على مواجهة الكوارث بالدقهلية

02:30 م الأحد 10 سبتمبر 2017

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الدقهلية- رامي القناوي:

شارك اللواء أركان حرب خالد توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول للتدريب العملي على مجابهة الكوارث والأزمات تحت عنوان "صقر 15" بمحافظة الدقهلية، بالقاعة الصغرى بديوان المحافظة.

حضر انطلاق فعاليات التدريب الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والعقيد أركان حرب محمود أبوزيد، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أيمن الملاح، مدير الأمن، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وبدأ التدريب بوصول رسالة بتعرض مستودع بترول "شاوه" ومحطة كهرباء طلخا لأعمال عدائية نتج عنه تدمير برج الحراسة رقم 9 بمحطة كهرباء طلخا واشتعال النيران بصهريج الوقود وتدمير وحدة كنترول حريق بمبنى القيادة وتدمير ببرج الحراسة رقم 4 بمستودع بترول "شاوه" ووجود متوفين ومصابين.

وأجرى مسؤولو هيئات المرافق والقيادات الأمنية نموذج محاكاة لكيفية التصرف بدءا من الانتقال إلى الحادث بسيارات الإسعاف وقوات أمن وقوات حماية مدنية وفرق جوالة ورجال المرور وعمل اتصال مع وجود متابعين لمواقع الحدث لتحديد ساعة وصولهم فور تلقي البلاغات ونسب تأخير الوصول.

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