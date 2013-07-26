الحلقة (15) من "عطر الجنة": مروة تتزوج من ابن عمها بشارة

كتب : ندى سامي منذ 23 دقيقة

دارت أحداث الحلقة (15) من مسلسل "عطر الجنة"، حول زواج مروة ابن عمها بشارة، وبعد أن انتهى حفل الزفاف، وعند وصولهما الفندق المقرر أن يقضيا فيه شهر العسل، تشاجر بشارة مع زوجته، وأمرها أن تتصل بأمها لتخبرها أنهم سيسافران، وأنها لاتستطيع أن تتصل بها أثناء سفرهما، وعند سؤاله عن السبب تشاجر معها، وصفعها علي وجهها.

بعد أن مكثت والدة خليفة عند منال عدة أيام، أتى هو وابنه يوسف ليأخذاها إلى المنزل، بعد انتهاء حفل الزفاف، وأصر خليفة أن يعطي لمنال أموالها، التي أعتطها له لكي يسدد أموال المحامي، ما جعل منال تغضب منه لأنها تعرف حاجته الماسة لتلك الأموال.

ثم شهدت الحلقة، مها يغشا عليها بعد ارتفاع ضغطها، لعدم احتمالها حديث هند عن حب بدر لها، ما جعلها تغضب وتتشاجر مع هند، ثم تسقط علي الأرض، فأصرت هند على أن تبقى معها حتى تتحسن حالتها، وقامت بتوصيلها إلى المنزل، بينما تراجعت مها أن تحكي لها الحقيقة.

يذكر أن مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.