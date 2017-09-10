محمد العرابي من الغربية: دول داعمة للإرهاب تتسابق على رئاسة "اليونيسكو"

الغربية - مروة شاهين:

قال وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب السفير محمد العرابي، إن دعم السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة منظمة "اليونسكو" أصبح واجبًا وطنيًا تحتمه الظروف الحالية لمواجهة الإرهاب، وفرض اسم مصر على جميع المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن عدد من الدول الداعمة للإرهاب تتسابق لنيل هذا المنصب الرفيع لدعم الإرهاب.

جاء ذلك على هامش المؤتمر، الذي عقد اليوم الأحد، بنقابة المهندسين بطنطا، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية لدعم السفيرة مشيرة خطاب للمنصب.

وأضاف العرابي، أنه سينظم جولة إلى دولتي المغرب والجزائر، لدعم المرشح المصري، مشيرًا إلى أنه لابد من حشد جميع الطاقات حتى موعد الانتخابات ومحاولة تقليل عدد المرشحين العرب من أجل دعم المرشحة المصرية.

وطالب عرابي بضرورة حشد جميع الطاقات حتى موعد الانتخابات ومحاولة تقليل عدد المرشحين العرب من أجل دعم المرشحة المصرية.

وأشار إلى أن الدول العربية لم تستقر حتى الآن على دعم مرشح عدا الدول التابعة للاتحاد الإفريقي، مبينًا أن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية أعلنا دعمهم للمرشح المصري بالإضافة للحصول ولأول مرة على دعم كتابي من بعض الدول مثل الهند.