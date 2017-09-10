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إزالة 87 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 87 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز في المنيا

02:23 م الأحد 10 سبتمبر 2017

إزالة 87 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز في المنيا

أرشيفية

المنيا- ريمون الراوي:

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة العدوة وديرمواس ومطاي بالمنيا، من رفع وإزالة 87 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضي والجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على الرقعة الخضراء داخل زمام المحافظة.

ففي مركز ومدينة العدوة أزالت الوحدة المحلية 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية والصرف المغطى بقرية صفانية منها 14 حالة صرف مغطى و10 حالات تعد على الأراضي الزراعية، بينما في مركز ومدينة ديرمواس تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 46 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة فدان وقيراط بقرية طوخ، حيث تم إزالة 31 حالة تعد على أراضي إصلاح زراعي بمساحة 16 قيراطًا و15 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 9 قراريط.

وفي مركز ومدينة مطاي، أزالت الوحدة المحلية 17 حالة تعد على الأرض الزراعية بمجلس قروي منبال وعلى الطريق الدائري بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية منبال بمساحة 1400 متر وإزالة 7 حالات تعد على أرض أملاك دولة ولاية الطرق بالطريق الدائري بمدينة مطاي بمساحة 780 مترًا، وجاءت المخالفات ما بين بناء مخالف لمنازل وأسوار بالبلوك الأبيض وتشوين لمواد بناء.

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