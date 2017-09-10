إحالة 402 موظف للتحقيق لعدم الانضباط في المنيا

المنيا- ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إحالة 402 موظف ما بين أطباء وإداريين للإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها وخصم 50 % من حافز التقييم الخاص بقانون 14 لسنة 2014 تجاه المخالفين.

جاء ذلك أثناء المرور على المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الرعاية الأولية والمراكز الطبية على مستوى مراكز المحافظة للتأكد من انضباط وحسن سير العمل ومستوى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية والإدارات الصحية قامت بمتابعة انضباط العمل بالمرافق الصحية التابعة للمديرية بنطاق المحافظة.

وكان إجمالي تقارير المرور 1322 تقريرًا وتم إحالة 402 من العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وإداريين للشئون القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها وخصم 50% من حافز التقييم الخاص بقانون 14 لسنة 2014 تجاه المخالفين.