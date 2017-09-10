تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة في حملة تفتيشية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تحرير 3 محاضر إدارية لعدد من أصحاب الصيدليات المخالفة بمركز ومدينة بني مزار، للسماح لغير الصيادلة بمزاولة المهنة وعدم تواجد طبيب صيدلي، جاء خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز بني مزار، بهدف إحكام الرقابة واتخاذ ما يلزم نحو الصيدليات المخالفة حفاظًا على حياة المواطنين.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم المرور على 13 صيدلية بقرية صندفا لمتابعة العمل داخل الصيدليات والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات الصادرة لتحديد طبيعة العمل داخل الصيدليات، وأضافت أن المخالفات جاءت مابين السماح لغير الصيادلة بمزاولة المهنة وأخرى عدم وجود طبيب صيدلي داخل الصيدليات.

وأضافت وكيل الوزارة أن حملات التفتيش على الصيدليات مستمرة على مستوى جميع مراكز المحافظة لمراقبة سوق الدواء من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.