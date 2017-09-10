أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة في حملة تفتيشية بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة في حملة تفتيشية بالمنيا

02:20 م الأحد 10 سبتمبر 2017

تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة في حملة تفتيشية بالمنيا

صيدليات مخالفة في حملة تفتيشية

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تحرير 3 محاضر إدارية لعدد من أصحاب الصيدليات المخالفة بمركز ومدينة بني مزار، للسماح لغير الصيادلة بمزاولة المهنة وعدم تواجد طبيب صيدلي، جاء خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز بني مزار، بهدف إحكام الرقابة واتخاذ ما يلزم نحو الصيدليات المخالفة حفاظًا على حياة المواطنين.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم المرور على 13 صيدلية بقرية صندفا لمتابعة العمل داخل الصيدليات والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات الصادرة لتحديد طبيعة العمل داخل الصيدليات، وأضافت أن المخالفات جاءت مابين السماح لغير الصيادلة بمزاولة المهنة وأخرى عدم وجود طبيب صيدلي داخل الصيدليات.

وأضافت وكيل الوزارة أن حملات التفتيش على الصيدليات مستمرة على مستوى جميع مراكز المحافظة لمراقبة سوق الدواء من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة 402 موظف للتحقيق لعدم الانضباط في المنيا

    أخبار

  • أخبره بوفاة طفله.. أب يعتدي على طبيب ويكسر ذراعه في السويس

    أخبار

  • ضبط 53 قضية تموينية في حملة تفتيشية بالمنيا

    أخبار

  • 3 مصابين في تصادم سيارتين ملاكي بطريق "القطامية - السخنة"

    أخبار

إعلان

16c273fcc4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية