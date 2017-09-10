"تضامن النواب" تعقد سلسلة لقاءات بدءًا من الغد لمناقشة الزيادة السكانية

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة تبدأ غدًا الإثنين، سلسلة لقاءات لبحث أخطر القضايا التي تواجة المجتمع المصري ممثلةً في مشكلة الزيادة السكانية لاسيما أنها تلتهم التنمية.

وأضاف القصبي، خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، المنعقد اليوم الأحد، أن اللجنة تبدأ في اقتحام هذا الملف الشائك غدًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى الدكتورة مايسة شوقي، بصفتها المشرف على الجهاز القومي للأسرة والسكان، للوقوف على ما قام به المجلس من جهود الفترة الماضية.

ومن جانبها، حذرت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، من العيوب التي واجهت المجلس القومي للسكان منذ انضمامه ليكون تحت مظلة وزارة الصحة، بقولها: "المجلس كان فعال سابقًا، لكن بعد وضعه تحت مظلة وزارة الصحة اتخنق".

ولفتت هجرس، إلى أن أهمية التطرق لتوافر أدوات منع الحمل بما يساهم في تنظيم الأسرة أثناء اللقاء المزمع عقده غدًا مع ممثلي المجلس القومي للسكان.

وعلق رئيس اللجنة، النائب عبد الهادي القصبي، بقوله: " بالفعل هناك مؤشرات سلبية في عمل "القومي للسكان" منها عدم استخدام الامكانيات التي خصصتها الدوله لتفعيل مهمتهم".

ومن جانبه، عقب النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، لافتًأ إلى انه تم التوصية سابقًا بأن يتم فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة فعلياً.