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"العربية للتصنيع" تسلم "البيئة" 68 مُعدة للعمل في 5 محافظات

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مصراوي Masrawy

"العربية للتصنيع" تسلم "البيئة" 68 مُعدة للعمل في 5 محافظات

02:29 م الأحد 10 سبتمبر 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

سلمت الهيئة العربية للتصنيع، وزارة الدولة لشئون البيئة، 68 مُعدة لـ 5 محافظات، هي: "الشرقية والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط"، وذلك في إطار رفع كفاءة منظومة التخلص الآمن من القمامة بمحافظات الجمهورية، ودعمًا جديدًا للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مصنع قادر للصناعات المُتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وحضر احتفالية التسليم، اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، ومحمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ولفيف من قيادات وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.

وأعرب اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، عن شكره لدعم الهيئة العربية للتصنيع، ووحداتها المختلفة وتعاونها مع وزارة البيئة للتخلص من القمامة بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث سبق استلام العديد من المُعدات خلال السنة ونصف الماضية، واليوم يتم اسكمال استلام الباقي للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس محمود جمال الدين زغلول، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وفقًا للبيان الصادر، الأحد، أهمية نشر ثقافة الصيانة في حياتنا للحفاظ على ما لدينا من مُعدات حماية البيئة فتلك ثروة ومستقبل أجيالنا المقبلة.

يُذكر أن المُعدات التي تم تسليمها اليوم شملت عربات قلاب نقل القمامة عدد 68 معدة حمولة سعة 4 طن حيث تم تسليم 15 سابقًا، واليوم عدد 53 سيارات مجهزة بقلاب بقدرات متنوعة للقري والمناطق ذات الكثافات السكانية الصغيرة نسبياً.

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