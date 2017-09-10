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​موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. وتصل ذروتها الأربعاء

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مصراوي Masrawy

​موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. وتصل ذروتها الأربعاء

02:18 م الأحد 10 سبتمبر 2017

​موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. وتصل ذروتها الأربعاء

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من الغد، لتصل إلى ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء لتسجل 37 درجة مئوية.

وأوضح عبدالعال، في تصريحات لـ"مصراوي"، الأحد، أن حالة الطقس تعود إلى معدلاتها الطبيعية، الخميس القادم، لافتًا إلى أن الارتفاع سيستمر 72 ساعة فقط.

ولفت رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة طبيعي، خاصةً وأن هذه هي الفترة الانتقالية من الصيف إلى الخريف، مضيفًا: "دائمًا ما تتميز هذه الفترة بالتقلبات الجوية السريعة، فالارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة أمر طبيعي".

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مصراوي Masrawy

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