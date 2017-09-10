ذعر في جنوب لبنان بعد خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت

بيروت (د ب أ)

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن حالة من الخوف والهلع سادت في مدينة صيدا بجنوب البلاد اليوم الأحد بعد خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت.

وأوضحت الوكالة أن امرأة أصيبت بحالة إغماء في سوق صيدا "عندما خرق طيران العدو الإسرائيلي، وعلى علو منخفض، جدار الصوت فوق المدينة وجوارها".

وتسبب هذا في "حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين وتحطيم زجاج بعض المباني".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي أن إسرائيل استخدمت المجال الجوي اللبناني لاستهداف منشأة عسكرية بمحافظة حماة وسط سورية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ولبنان في حالة حرب، من الناحية الفنية، منذ عام 2006، رغم عدم وقوع أعمال عسكرية كبيرة بين الجانبين منذ ذلك الحين.