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تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي

02:14 م الأحد 10 سبتمبر 2017

تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي

تجديد حبس حسن مالك

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك و3 آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

ووجهت النيابة للمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.

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