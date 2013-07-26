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مفوضية العون الإنسانى : لا يوجد حالات نزوح من مواطنى شمال كردفان

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مفوضية العون الإنسانى : لا يوجد حالات نزوح من مواطنى شمال كردفان مفوضية العون الإنسانى : لا يوجد حالات نزوح من مواطنى شمال كردفان

أكدت مفوضية العون الإنسانى بولاية شمال كردفان، عدم وجود حالات نزوح من الأحداث التى شهدتها منطقة "سدره" بعد صد القوات المسلحة السودانية للهجوم الذى قام به المتمردون .

وقال مفوض العون الإنسانى بالولاية حافظ الحاج مكى - فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم "الخميس" إن خروج المواطنين من منطقة سدرة إلى "جبل الدائر" كان مؤقتا بهدف تأمين أنفسهم، وليس للنزوح من المنطقة، موضحا أن المواطنين رجعوا إلى سدرة بعد هدوء الأحوال مباشرة ، نافيا ما حاول أن يروج له البعض بوجود حالات نزوح .

وأضاف مكى أن المجموعة التى دخلت إلى المنطقة هدفت إلى نهب المؤن الغذائية والسوق، موضحا أنهم أخذوا المخزون الإستراتيجى من غداء المواطنين، مطالبا المنظمات بالتدخل لإعانة المواطنين بعد نهب ممتلكاتهم .

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