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بدء الاختبارات الشخصية للطلاب الجدد بـ"تربية أسيوط"

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مصراوي Masrawy

بدء الاختبارات الشخصية للطلاب الجدد بـ"تربية أسيوط"

02:05 م الأحد 10 سبتمبر 2017

جامعة أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

انطلقت الاختبارات الشخصية للطلاب الجدد، بكلية التربية بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، البالغ عددهم 2040 طالبًا وطالبة، وأدى الطلاب الاختبارات أمام عشرة لجان تم تشكيلها من أساتذة الكلية، وتستمر الاختبارات لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأحد العاشر من سبتمبر وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل 12 من سبتمبر.

وأكد الدكتور عادل النجدي، عميد الكلية، في تصريح صحفي، أن الهدف من إجراء الاختبارات الشخصية للطلاب الجدد هو التأكد من لياقتهم ومدى صلاحيتهم لمهنة التدريس وفق قواعد وشروط الاختيار المعمول بها بالكلية وتحديد الأقسام التي تناسب الطالب حسب مجموعه ودرجاته في مواد الثانوية العامة خاصة بشعب اللغات.

وأضاف النجدي أن الاختبارات تشتمل على التأكد من سلامة النطق وقوة الشخصية والثبات الانفعالي وحسن التصرف والتعرف على المستوى الثقافي ومدى الاستعداد للعمل بمهنة التدريس.

وأوضح النجدي، أنه في حالة عدم لياقة الطالب وصلاحيته لمهنة التدريس يتم عمل مذكرة ترفع للجامعة لإرسالها إلى مكتب التنسيق لإعادة توزيع الطالب إلى كلية أخرى تناسب قدراته.

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