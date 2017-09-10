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مانشستر يونايتد يستعد لتوجيه ضربة لآرسنال

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مانشستر يونايتد يستعد لتوجيه ضربة لآرسنال مانشستر يونايتد يستعد لتوجيه ضربة لآرسنال

التحرير

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن مانشستر يونايتد يرغب في خطف لاعب موناكو توماس ليمار، من آرسنال في شهر يناير المقبل.

وكان آرسنال قريبًا للغاية من التعاقد مع اللاعب الفرنسي في اليوم الأخير من الميركاتو مقابل 92 مليون إسترليني، إلا أن اللاعب رفض الانتقال إلى ملعب الإمارات لرغبته في الانضمام لصفوف ليفربول.

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وأوضحت «ذا صن» أن أرسين فينجر يستعد لمحاولة التعاقد مع ليمار من جديد في شهر يناير، إلا أنه سيجد حينها منافسة من مانشستر يونايتد الراغب في ضم واحد من أفضل المواهب الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية في الوقت الحالي.

ويفتقد مورينيو في تشكيل اليونايتد للاعب القادر على اللعب في مركز الجناح بعدما فشل في التعاقد في الميركاتو الأخير مع لاعب الإنتر إيفان بيريسيتش، ويرى المدرب البرتغالي في ليمار اللاعب القادر على شغل هذا المركز.

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التحرير

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