إيفنبيرج يطالب بايرن ميونيخ ببيع ليفاندوفسكي

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طالب نجم بايرن ميونيخ السابق ستيفان إيفنبيرج، العملاق البافاري بضرورة بيع مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، من أجل التركيز على بناء فريق جديد يتألف من المواهب الألمانية الشابة.

وانتقد ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي، فشل إدارة بايرن ميونيخ في مواكبة القوة الشرائية الكبيرة التي يتمتع بها كل من باريس سان جيرمان وبرشلونة في الميركاتو الأخير.

وخسر البايرن أمس السبت، في الدوري الألماني أمام هوفنهايم بثنائية نظيفة لتزيد من الانتقادات الموجهة لخطط وخيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الفريق ليخرج إيفنبيرج ويدافع عن بايرن ميونيخ.

وقال إيفنبيرج بأن ليفاندوفسكي يهاجم فلسفة النادي حيث سبق وأن صرح رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس بأن البايرن لن يدفع 100 و150 مليون يورو من أجل ضم أي لاعب.

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وأضاف إيفنبيرج، أن ليفاندوفسكي يهاجم زملائه متهمًا إياهم بعدم امتلاكهم الجودة الكافية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي لا ينبغي عليه أن يخرج بمثل تلك التصريحات والتركيز على دوره فقط كلاعب.

وتعاقد بايرن ميونيخ في الميركاتو الأخير مع كورينتين توليسو من ليون إلى جانب التعاقد مع لاعب ريال مدريد خاميس رودريجز على سبيل الإعارة، إضافة إلى التعاقد مع بعض المواهب الألمانية الشابة مثل سيرجي جنابري ونيكلاس سولي وسيباستيان رودي.

وأشار إيفنبيرج إلى أن تلك التعاقدات تتناقض مع طلبات ليفاندوفسكي، مشيرًا إلى المنتخب الألماني يضم الآن من 5 إلى 6 لاعبين تتخطي أسعارهم حاجز الـ100 مليون يورو وهم لاعبين يعلمون كيف يلعبون مع بعضهم كفريق واحد وذلك سر تفوق الألمان على صعيد المنتخبات.

وطالب إيفنبيرج إدارة البايرن بعدم التعاقد مع لاعبين أجانب في المستقبل والتخلص من ليفاندوفسكي بتركه يرحل إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة حيث الأموال التي يرغب فيها.