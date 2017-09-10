مورينيو: استلمت فريق متوقف بالزمن عند حقبة فيرجسون

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أشار جوزيه مورينيو إلى استلامه مانشستر يونايتد، متوقف بالزمن عند حقبة السير أليكس فيرجسون، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وعقب تولي مورينيو المهمة الفنية لليونايتد خلف الهولندي لويس فان جال، تعاقد المدرب البرتغالي مع اللاعب بول بوجبا، في صفقة قياسية دفعت البعض لتوقع عودة مانشستر من جديد إلى أيام المجد.

ومع مرور الوقت اتضح أن الأمر صعب للغاية وعن ذلك قال مورينيو، إن جميع فرق الدوري الإنجليزي شهدت تطورًا كبيرًا في الوقت الذي لم يتطور فيه مانشستر يونايتد، كما لو كان الفريق توقف بالزمن عند عصر فيرجسون.

وأوضح مورينيو، أن المشكلة لا تتعلق بطموح الجماهير أو يحدث من وراء الكواليس بل بفريق الكرة وحده المسؤول عن خيبة الأمل الأخيرة.

وأشار مورينيو إلى إمتلاك مانشستر يونايتد تاريخ كبير وقاعدة جماهيرية عريضة حول العالم تمكنه من تقبل فكرة عدم التتويج بالألقاب لعام أو اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو حتى 10 سنوات.

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ولذلك أكد مورينيو أن المشكلة ليست في النادي بل في الفريق الذي لم يتطور مع تطور باقي الأندية، ولذلك كانت مهمته الأولى هي تطوير الفريق من جديد.

وتابع مورينيو أنه عندما تولى مسؤولية الفريق وجد اللاعبين لا يقاتلون من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا بل يقاتلون فقط من أجل التأهل لتلك المسابقة، وكان لزامًا عليه حينها إعادة الروح الانتصارية من جديد للفريق.

وأشار المدرب البرتغالي إلى سعيه للتتيوج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بدلًا من إحراز المركز الثالث أو الرابع في جدول الترتيب لإعادة الروح الإنتصارية للاعبين من جديد وتسريع عملية تطوير الفريق.

وذكر مورينيو أن التتويج بالألقاب يعيد البسمة للاعبين والجماهير ويخلق مناخ جيد ويدفع اللاعبين للقتال من أجل المزيد، لذلك كان الموسم الماضي هام للغاية للجميع.