كونتي: هازارد بحاجة للوقت لاستعادة أفضل مستوياته

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أعرب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، عن سعادته الكبيرة بعودة إيدين هازارد، لصفوف تشيلسي من جديد بعد تعافيه من الإصابة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتعافي هازارد من إصابته بكسر في الكاحل في شهر يونيو الماضي، ليشارك في مباراة الأمس أمام ليستر سيتي في آخر 12 دقيقة في فوز البلوز على الثعالب بنتيجة 2-1، ليصل حامل اللقب إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

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وأوضح كونتي، أن هازارد بحاجة إلى الوقت لكي يستعيد أفضل مستوياته من جديد، إلا أن الأمر الهام الآن أنه تعافي من إصابته.

وأشار مونتي إلى أهمية هازارد للفريق، ولكن ينبغي التعامل معه بصبر كبير لمنحه الوقت لإستعادة أفضل مستوياته من جديد.