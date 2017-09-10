أسبوع سقوط المحترفين في الملاعب الأوروبية.. و«صلاح» الأفضل

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شهد هذا الأسبوع سقوط محزن لفرق بعض المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية، بعد مواجهات صعبة، وعلى رأسها فريق ليفربول والمحترف بصفوفه النجم المصري، محمد صلاح، بعد خسارة كارثية بخماسية نظيفة، من نظيره مانشستر سيتي، وأيضًا خسارة فريق ويست بروميتش، الذي يلعب له الفرعون أحمد حجازي، بثلاثية نظيفة، أمام مقابل هدف، بينما تواجد رمضان صبحي على دكة بدلاء ستوك ستي، وكان النني خارج قائمة الآرسنال.

ويستعرض «التحرير» خلال السطور المقبلة، أبرز تلك الأحداث في أسبوع سقوط المحترفين:

- محمد صلاح:

شارك النجم المصري محمد صلاح، في خسارة كارثية لليفربول من مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، عندما بدأ المباراة ولكن استبدل بين شوطي اللقاء ليحل الوافد الجديد أوكسلايد تشامبرلين بدلًا منه.

ومرر صلاح خلال الشوط الأول للمباراة، 69 تمريرة صحيحة، من أصل 79 تمريرة، وسدد على مرمى الخصم تسديدة وحيدة تصدى لها إيدرسون، ورواغ لاعبي السيتي في 3 مرات.

ورغم الخسارة القاسية التي تلقاها صلاح رفقة فريقه، نستعرض تقييم الصحف والمواقع الإنجليزية، والتي أشادت بالفرعون المصري، كالتالي:

- صحيفة «ميرور» و«ديلي ميل»: اختارتا صلاح أفضل لاعب في ليفربول ومنحته درجة 7 من 10.

- صحيفة «الإكسبريس»: منحت اللاعب درجة 6 من 10 واختياره كأفضل لاعب في ليفربول.

- صحيفة «ديلي ستار»: تمنح صلاح درجة 4 من 10.

- موقع «ليفربول إيكو»: يختار صلاح أفضل لاعب في الريدز بحصوله على 6 من 10.

- موقع «هو سوكورد»: منح الفرهون درجة 6.5 من 10 واختياره أيضًا كأفضل لاعب في فريقه.

- حجازي:

شارك الدولي المصري أحمد حجازي، في سقوط فريقه وست برومتيش أمام برايتون بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، لتتوقف صحوة الأول بعد بداية رائعة في أولى جولات «البريميرليج».

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي المصري، في تشكيلة وست بروم الأساسية، قبل خروجه في الدقيقة 57، ليحل الوافد الجديد كيران جيبس بدلا منه.

وجاءت تقييمات حجازي وفقًا للصحف والمواقع الإجنبية كالتالي:

صحيفة «برمنجهام ميل»: منحته درجة 6 من 10

صحيفة «ديلي ميل»: منحته 5.5 من 10 درجات

موقع «هو سوكورد»: منح حجازي درجة 6,1 من 10

- النني:

شهدت مباراة آرسنال، أمام بورنموث، في المباراة التي فاز بها الجانرز بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي، غياب اللاعب الدولي المصري محمد النني عن قائمة الفريق اللندني، ولم يتواجد في التشكيلة الأساسية أو دكة البدلاء.

المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك وضع المدفعجية في المقدمة بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة، قبل أن يضيف ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني، في الدقيقة 27، وعاد ويلبيك لوضع بصمته من جديد بإحراز الهدف الثاني، في الدقيقة 50.

وشارك الدولي المصري الننى أساسيًا في أول مباراة بالموسم الجديد للبريميرليج، أمام ليستر سيتي، ولعب 67 دقيقة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات وانتهت بفوز الأول (4-3) وقدم أداءً رائعاً وساهم في صناعة واحد من الأهداف الأربعة أمام الثعالب.

- رمضان صبحي:

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تعادل فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري رمضان صبحي، مع نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة غياب النجم المصري رمضان صبحي، عن المشاركة، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وعبر صبحي، عن سعادته بالنقطة الثمينة التي حصل عليها فريقه وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «نقطة هامة ضد منافس صعب، بداية جيدة في الموسم الجديد».

وبات مستقبل النجم المصري، في خطر حقيقي، بعدما أصبح لا يشارك مع فريقه في منافسات البريمير ليج، وذلك بعد تألق الوافد الجديد الكاميروني تشوبو موتينج والسويسري شاكيري ويأتي من ورائهما الإسباني خيسي رودريجيز.



وظهر الثنائي شاكيري وموتينج بشكل هجومي وهو ما لا يجيده الفرعون المصري بشكل كبير، حيث أصبح الظهير الأيسر بيترس دفاعي بعدما كان يوازن ما بين الدفاع والهجوم، وترك مهمة الهجوم للناحية اليمني الذي يشغلها السويسري شاكيري.

- المحمدي:

شارك المصري أحمد المحمدي، جناح أستون فيلا، في التعادل السلبي لفريقه أمام نظيره برينتفورد، لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (شامبيونشيب).

وشهدت المباراة مشاركة المحمدي منذ البداية في تشكيلة الفيلانز، ولكن فشل فريقه في ترجمة كافة الفرص المتاحة لهم طوال المباراة إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

- سام مرسي:

شارك اللاعب المصري سام مرسي، أساسيًا وحتى نهاية مباراة فريقه ويجان، والتي خسرها أمام شروسبري تاون، بهدف دون مقابل، لحساب منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليج وان).

وسقط ويجان لأول مرة هذا الموسم في المسابقة التي تؤهل لدوري (شامبيونشيب) ليتجمد رصيده عند النقطة 10 بالمركز الثامن، وله لقاء مؤجل.

- عمر جابر:

سقط فريق بازل السويسري، والذي يلعب له المحترف المصري عمر جابر، على أرضه بهدفين لهدف على يد ضيفه لوزان، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري السويسري.

يواصل مدافع المنتخب الوطني، البقاء على دكة بدلاء بازل في الدوري، حيث يفشل للجولة السابعة على التوالي المشاركة كأساسي، حيث شارك في لقاء وحيد بكأس سويسرا حتى الآن في الموسم الحالي.

- عمرو وردة:

شارك المصري عمرو وردة، في لقاء فريقه أتروميتوس في الدوري اليوناني، والذي انتهى بنتيجة سلبية، أمام جيانينا.

ويعد هذا اللقاء الرسمي للاعب المصري بقميص الفريق الأزرق، بعد انتقاله على سبيل الإعارة لموسم وحيد، من فريق باوك سالونيك اليوناني.