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المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الحجاب في السعودية

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مصراوي Masrawy

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الحجاب في

01:52 م الأحد 10 سبتمبر 2017

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الحجاب في السعودية

ماريا زاخاروفا

القاهرة – (مصراوي):

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صورة عبر حسابها على موقع انستجرام وهي ترتدي الحجاب أثناء زيارتها بصحبة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى السعودية.

وكتبت زاخاروفا باللغة الروسية تعليقًا على الصورة نشرت اليوم ترجمته بالعربية "في السعودية سألوني، هل سنلتزم بقواعد اللباس (المعمول بها هناك).. بالطبع".

وعادة ما ترتدي المسؤولات الغربيات الحجاب والملابس الطويلة المحتشمة أثناء زيارتهن إلى المملكة.

إلا أن وزير الخارجية البريطانية، تريزا ماي لم تلتزم بارتداء الحجاء خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية بحسب الصور التي أظهرت لقاءتها للمسؤولين السعوديين على رأسهم الملك محمد بن سلمان.

واختتم وزير الخارجية الروسي لافروف زيارته التي بدأها إلى السعودية بعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره السعودية عادل الجبير.

ودعا لافروف أطراف الأزمة الخليجية إلى الدخول في محادثات مباشرة مع قطر لحل الأزمة.

فيما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المؤتمر الصحفي إنه يجب أن تبدي قطر "جدية في إيجاد حل لهذه الأزمة يؤدي إلى تطبيق المبادئ التي تدعمها جميع دول العالم وهي عدم دعم الإرهاب وعدم تمويل الإرهاب وعدم استضافة أشخاص مطلوبين وعدم نشر الكراهية والتطرف وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

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مصراوي Masrawy

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