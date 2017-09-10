صحفية مصراوي بين أكثر 100 شخصية شبابية مؤثرة في إفريقيا

(مصراوي):

اختارت منظمة إفريقية "Africa youth awards " أواخر أغسطس الماضي، صحفية موقع مصراوي، ياسمين محفوظ، ضمن أكثر 100 شخصية شابة مؤثرة على مستوى القارة السمراء.

وقالت منظمة "أفريكا يوث أووردز" إن "محفوظ" برز تأثيرها في المجال السياسي الأمر الذي أهلها لتكون ضمن قائمتها للأكثر تأثيرًا بين الشباب في إفريقيا للعام 2017.

وأشارت المنظمة، ومقرها غانا غرب إفريقيا، إلى أن الصحفية المصرية تساهم من خلال نشاطها في دعم الحركات الشبابية الإفريقية، وتعزز الإبداع في أعمال الشباب في أنحاء القارة.

تعمل الصحفية ياسمين محفوظ، في مجال الصحافة والإعلام، وتعد من أكثر الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد متابعيها على موقع التدوينات الصغيرة تويتر أكثر من 108 ألف متابعًا.

أما عن منظمة "أفريكا يوث أووردز"، فهي من أكبر المنظمات التي تعترف بإنجازات الشباب الأفارقة وفضلًا عن الاعتراف بصناع التغيير من الشباب على مستوى القارة وخارجها.

بدأت المنظمة الإعلان عن جوائزها في 2014، وهي مهتمة بالشباب الأفارقة الذين يكرسوا حياتهم لجعل مستقبل القارة أكثر تفاؤلًا.