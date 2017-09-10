فعاليات الثقافة اليوم.. افتتاح مهرجان نوادي المسرح واحتفالية كبرى لـ"رسالة سلام"

كتبت- نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، الأحد، حيث يستضيف مركز الهناجر للفنون في السابعة مساءً حفل افتتاح ملتقى "سينما زمان".

وينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية رسالة سلام بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس فرقة رسالة سلام، الساعة 8:30 مساءً بقبة الغوري، كما ينظم مركز الإبداع الفني بالقاهرة، أسبوع افلام لوريل وهاردي، في الفترة من 10 وحتي 15 سبتمبر، وتبدأ العروض في الثامنة مساءً، بمقر مركز الإبداع بساحة الأوبرا.

كما يقيم بيت الشعر" بيت الست وسيلة"، أمسية شعرية لعدد من الشعراء، وذلك في السابعة مساءً، بمقر بيت الشعر، خلف الجامع الأزهر وتستضيف الأمسية الدكتور حسن طلب، الشاعر أحمد الجعفري، الشاعرة شيرين العدوي، الشاعر محمد سليمان، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.

ويعقد المجلس اﻷعلى للثقافة، مؤتمراً صحفيًا للكشف عن تفاصيل مشروع الدوري الثقافى بالتعاون مع مؤسسة بتانة والهيئة العامة المصرية للكتاب والمركز القومى للترجمة، الساعة السادسة مساءً فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتقيم دار الأوبرا المصرية، حفل بعنوان "وهابيات" الساعة 8 مساءً، بمعهد الموسيقى العربية برمسيس، كما ينظم حفلا فنيا لفريق اوركسترا القاهرة السيمفوني بمسرح سيد درويش الاسكندرية.

وتعرض مسرحية" قواعد العشق 40 " علي خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية الساعة 9 مساءً، وتستمر لأسبوعين حتي 20 سبتمبر، وعرض "يوم أن قتلوا الغناء "على مسرح الطليعة بالعتبة فى السابعة والنصف مساءً، عرض"كأنك تراه" على قاعة صلاح عبد الصبور، بمسرح الطليعة فى الساعة التاسعة والنصف مساءً، و"سنووايت" على مسرح متروبول بالعتبة فى الساعة السابعة و النصف مساءً.

بالإضافة إلى "صحصح لما ينجح " على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة فى الساعة السادسة والنصف مساءً، وبمسرح السلام بشارع القصر العينى تعرض مسرحية "الحفلة التنكرية " فى الساعة التاسعة مساءً، وعلى خشبة مسرح الغد بالبالون تعرض مسرحية "حلم وكداب"فى الساعة التاسعة مساءً، وعلى مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية تعرض "الهرم ده بتاعى " فى الساعة العاشرة مساءً.

ويفتتح الشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة، فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح فى دورته الـ 26 الذي تنظمه الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية خلال الفترة فى السابعة مساءً على مسرح السامر، كما تعقد ندوة عن "كيفية تناولنا للحوم الحمراء تفادياً للمخاطر" وقراءة حرة ومناقشة معلومات فيما قرأ لرواد المكتبة وذلك بقصر دمياط الجديدة.