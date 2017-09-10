إحالة مهندس بمأمورية الشهر العقاري بالنزهة للمحاكمة لا تهامة بالرشوة

كتب- عمرو علي:

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مهندس بمأمورية الشهر العقاري بمنطقة النزهة للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية - في بيان له - إن النيابة الإدارية كانت قد تلقت مذكرة نيابة أمن الدولة العليا بشأن قيام المتهم بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة عبارة عن "هاتف محمول ماركة I-PHONE، ومستحضرات تجميل، وجوهر نبات الحشيش المخدر" مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل مساحة ألف وثلاثمائة متر مربع بأحد العقارات بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها المستشارة ياسمين كمال الدين الإسلامبولي رئيس النيابة في القضية، عن قيام المتهم بطلب تلك المبالغ المالية والعطايا على سبيل الرشوة بوصفه المختص بإعداد البحث الهندسي الخاص بتسجيل المساحة المشار إليها سابقا.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية وعقب تقنين الإجراءات القضائية قد قامت بمراقبة المتهم وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينه وبين الوسطاء الذين عقدوا معه الاتفاق والتي أثبتت جميعها تلقي المتهم لمبالغ مالية وعطايا عينية نظير الإخلال بواجبات وظيفته كموظف عام.

وقامت النيابة بمواجهة المتهم بما كشفت عنه التحقيقات، كما تم تفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بالمتهم بمعرفة خبراء الهندسة الصوتية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث اعترف المتهم بصحة تلك التسجيلات وبما نسب إليه بهذا الشأن.