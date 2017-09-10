حجز دعوى وقف نشاط "أوبر وكريم" للتقرير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة ١٧ مفوضين تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام والسيد عبد الباسط ومدبولي عبد المنعم، التي تطالب بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل لهما عملهما بمصر لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٣٣٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركتي أوبر وكريم.

طالب مقيم الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل لهما عملهما بمصر.