بالصور.. إحالة 24 طبيبا وفنيا بوحدة صحة "محلة خلف" إلى النيابة

الغربية – مروة شاهين:

قرر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 24 طبيبًا وفنيًا من العاملين بالوحدة الصحية بقرية محلة خلف للتحقيق بالنيابة الإدارية بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ لرئيس مدينة سمنود على الوحدة الصحية بقرية محلة خلف للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمرضى المترددين عليها.

ولاحظ " يوسف" سوء حالة المبنى ولا يوجد مكان مخصص للنفايات ويوجد نقص في بعض المضادات الحيوية وخافض للحرارة وكرسي الأسنان معطل وبعمل الانضباط الإداري تبين عدم تواجد "24" من العاملين بالوحدة منهم 15 طبيبًا و9 فنين وكلف مدير الإدارة الصحية بتلافي السلبيات بالوحدة وأصدر قراره المتقدم.