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"قناة السويس": ميناء الأديبة حقق معدل نمو 85% أغسطس الماضي

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"قناة السويس": ميناء الأديبة حقق معدل نمو 85% أغسطس الماضي

01:36 م الأحد 10 سبتمبر 2017

قناة السويس

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

أعلن اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، ارتفاع نشاط الحركة الملاحية وتداول الحاويات والبضائع بميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية، الذي شهد زيادة عن العام السابق.

وأضاف محفوظ، أن ميناء الأديبة يشهد خلال الفترة الحالية نشاطًا في حركة السفن واستمرارًا في زيادة تداول البضائع الصادر والوارد منها خاصة في شهر أغسطس 2017 مقارنة بنفس الشهر بنسب مرتفعة عن العام السابق.

واستقبل الميناء 463825 طن بضائع صب جاف مقارنة بالعام السابق بنحو 250016 طن بضائع صب جاف لشهر أغسطس 2016 بمعدل نمو قدره 85% في عام 2017.

ووصل إجمالي حجم التبادل للبضائع الصادر والوارد لشهر أغسطس 2017 إلى 778518 طنًا مقارنة بـ 539637 طنًا في شهر أغسطس العام الماضي بنسبة زيادة 44% في 2017.

وبلغ إجمالي عدد الحاويات 1946 حاوية بضائع عامة متضمنة 180 حاوية 20 قدم، وعدد 1677 حاوية 40 قدم، كما بلغ إجمالي عدد السفن خلال الشهر الماضي 42 سفينة.

وأوضح اللواء محفوظ أن النمو الاقتصادي يبدأ من الموانىء وهو الأمر الذي يدعو إلى تشجيع الاستثمار في الموانئ وتطويرها من أجل جذب السفن العملاقة بموانئ المنطقة الاقتصادية.

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