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وزيرة الاستثمار ومحافظ بورسعيد يفتتحان مصنع «ضفائر السيارات»

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وزيرة الاستثمار ومحافظ بورسعيد يفتتحان مصنع «ضفائر السيارات» وزيرة الاستثمار ومحافظ بورسعيد يفتتحان مصنع «ضفائر السيارات»

التحرير

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افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الفرع الثاني لمصنع الضفائر الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار ويوفر 1000 فرصة عمل، بحضور سفراء دولتي اليابان وإنجلترا بالقاهرة.

وأعرب "الغضبان" عن سعادته بتواجده في هذا الصرح الكبير الذي يعد امتدادًا لمصنع سومو تومو ببورسعيد، الذي حقق نجاحًا، مما شجّع الجانب الياباني على التوسع في إقامة مصنع آخر ولثقتهم في مناخ الاستثمار بمصر، مؤكدًا أن دولة عظيمة جاذبة للاستثمار.

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وأضاف أن بورسعيد قاطرة التنمية لمصر من خلال المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة خاصة شرق بورسعيد، مقدمًا التهنئة لجميع العاملين بافتتاح الفرع الثاني لمصنع الضفائر.

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