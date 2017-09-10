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«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 81

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«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 81 «الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 81

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 81.

قال رئيس بعثة الحج الطبية، الدكتور أحمد الأنصاري، في تصريح صحفي، إن المتوفي خالد محمد علي فتح الباب، 52 عاما، من حج القرعة، من محافظة الإسكندرية، توفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.

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وأشار الأنصاري إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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التحرير

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