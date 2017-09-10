تفاصيل تعاقد «البترول» مع شركة أمريكية لتنمية حقل «ظهر»

التحرير

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بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية خطواتها الجدية نحو استكمال مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، بعد توقيعها عقد البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بين كل من شركة بتروبل القائمة بالعمليات في الحقل وشركة "بيكرهيوز جى إى" الأمريكية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإنجاز أعمال مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى في البحر المتوسط.

وحسب مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن التعاقد مع الشركة الأمريكية التابعة لمجموعة جنرال إليكتريك الأمريكية جاء لمكانتها العالمية الكبيرة، إضافة لما تمتلكه من خبرة كبيرة في مجال الحفر في حقول الغاز البحرية الضخمة، وتصميم المعدات التي يتطلبها المشروع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لأعمال التركيبات واختبارات التشغيل التجريبى وبدء الإنتاج من الآبار الجديدة بالحقل.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن شركة "بيكرهيوز جى إى" الأمريكية سوف تقوم بتقديم التصميمات الهندسية والمهمات والإنشاءات الخاصة بمنظومة الإنتاج تحت سطح البحر بما في ذلك أنظمة الربط والتحكم، مضيفًا أن الشركة تمتلك تاريخاً طويلاً من العمل المتميز والمشروعات الناجحة مع شركة إينى الإيطالية في الحقول الواقعة بالمياه العميقة.

وأوضح أن وجود وتنوع الشركات العالمية العاملة في مشروع حقل ظهر يسهم بقوة فى نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها إلى مشروعات إنتاج البترول والغاز في مصر، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة بيكرهيوز ستمتد للتعاون في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لدعم جهود الوزارة في مجال تنمية العنصر البشرى وتصنيع المعدات.

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وأشار المصدر إلى أن مشروع حقل ظهر هو أهم مشروعات الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط، التي ستسهم في تغيير ملامح المنطقة، خاصة أنه يتسم بضخامة الاستثمارات وتحقيق معدلات زمنية قياسية في التنفيذ وخطط بدء الإنتاج، وأن الوزارة تسعى لاستمرار ذلك من خلال العمل بوتيرة سريعة على تنفيذ إجراءات وتعاقدات بدء العمل في المرحلة الثانية، التي ستبدأ فور الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من المشروع.

وبموجب العقد الذى تم توقيعه، أمس، ستعمل شركة "بيكرهيوز جى إى" التابعة لمجموعة جنرال إليكتريك الأمريكية على تقديم التصميمات الهندسية والمهمات والإنشاءات الخاصة بمنظومة الإنتاج تحت سطح البحر بما في ذلك أنظمة الربط والتحكم، والاستفادة من خبراتها في مجال الحفر في حقول الغاز البحرية الضخمة وتصميم المعدات التي يتطلبها المشروع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لأعمال التركيبات واختبارات التشغيل التجريبى وبدء الإنتاج من الآبار الجديدة بالحقل.

وأكد لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة "بيكرهيوز جي إي"، إن العقد مع قطاع البترول المصرى يعزز التزام شركته بتقديم عروض تنافسية لشركائها، ويعزز وجود الشركة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى تقديم التكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلى أن حقل ظهر أحد أهم المشروعات الجديدة على مستوى العالم، وأنها ستعمل من خلاله على تحقيق أعلى النتائج بفضل كفاءة وتميز الأنشطة والحلول المتطورة التي تعمل عليها الشركة والتقنيات البحرية والبرية المبتكرة، والتي تميزت بتقديمها على مدى عقود من العمل، وتأكيد ريادتها فى مجال العمل تحت سطح البحر.