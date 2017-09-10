الأرصاد: فصل الخريف يبدأ 23 سبتمبر.. ويستمر 3 أشهر

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قال أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف من المنتظر أن يبدأ يوم 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 أشهر.

وأضاف عبد العال، في بيان له، اليوم الأحد، أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما تتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية، التي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية، وتصل إلى حد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، نظرا لطبيعتها الجغرافية.

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وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المحافظين والمسئولين لهذه المحافظات، اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرا، لمجابهة هذه الظاهرة بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت، وللمحافظة على شبكة الطرق وعلى تأمين حركة السياحة، وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

يذكر أن الهيئة سوف تصدر تحذيراتها وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها، وعلى رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل، ويمكن الاتصال بالهيئة على مدى 24 ساعة على الهاتف: 24646721 - 24834625.