معهد الفلك: 21 سبتمبر بداية العام الهجري

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أعلن الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري.

وقال عودة، فى تصريح له، اليوم الأحد، إن هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري الجاري (1438) سيصل إلى تربيعه الآخر يوم الأربعاء المقبل، في الساعة 8 صباحا و25 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، معلنا بدء العد التنازلي لانقضاء هذا العام.

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وأضاف أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت عن أن عدة شهر ذي الحجة ستكون 29 يوما فقط، إذ ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم استطلاع الرؤية الشرعية في يوم الأربعاء 20 سبتمبر، وعليه فإن غرة المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري.