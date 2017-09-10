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أخيرًا.. «هيونداي» تطرح «i30 N» في فرانكفورت

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أخيرًا.. «هيونداي» تطرح «i30 N» في فرانكفورت أخيرًا.. «هيونداي» تطرح «i30 N» في فرانكفورت

التحرير

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أعلنت شركة "هيونداي" الكورية أنها ستقوم بطرح سيارتها الرياضية الجديدة "i30”، المزودة بتقنية الأداء "N”، خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

ووفقًا لصحيفة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الكورية ستظهر بمحرك 2000 CC، قادر على ضخ قوة مقدارها 242 حصان، ويصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 6.4 ثانية فقط.

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وتدعم الشركة الكورية سيارتها التي أعلنت عن إصدارها منذ أشهر طويلة من العام الجاري، بتقنية "N Performance” الخاصة بالأداء الرياضي، والتي كان قد تم الكشف عنها خلال العام الماضي.

 

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التحرير

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