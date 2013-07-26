السعودية تفتتح جسرا "مطاف مؤقت" لذوى الاحتياجات الخاصة

افتتحت السعودية، مساء أمس، جسر المطاف المؤقت وذلك للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة من الحجاج والمعتمرين لحين الانتهاء من مشروع توسعة المطاف، والذى قلص السعة الاستيعابية من 48 ألف طائف فى الساعة إلى 22 ألف طائف حاليا.

وافتتح الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جسر المطاف المؤقت لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال السديس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "افتتاح اليوم تجريبى وسيكون التشغيل النهائى للجسر يوم السبت القادم، حيث سيتم اليوم وغدًا رصد أهم الملاحظات لاستخدام الجسر الذى تم مراعاة جميع وسائل الأمن والسلامة وانسيابية وتنظيم حركة الدخول والخروج عليه ".

وأوضح السديس أن المطاف مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة على شكل حلقة دائرية محاذية للرواق القديم ومشرف على الكعبة بعرض 12متراً وارتفاع 13 متراً، وذلك لفصل الحركة بين عربات ذوى الاحتياجات الخاصة والطائفيين فى منطقة الصحن طيلة مدة تنفيذ مشروع المطاف.

وبين أن المطاف المؤقت يتكون من طابقين أحدهما سيتم ربطه مع مستوى الدور الأول، بحيث يتكون من مدخلين رئيسى وفرعى، بالإضافة إلى مخرج طوارئ يتم استخدامه عند الحاجة.

وأوضح أن هذا الطابق هوالذى تم تنفيذه والاستفادة منه خلال موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتبلغ طاقته الاستيعابية ألفاً وسبعمائة عربة فى الساعة.

وقال إن الطابق الآخر سيتم ربطه مع الدور الأرضى كمرحلة ثانية بعد الموسم، كما سيخفف معاناة الإخوة ذوى الاحتياجات الخاصة وسيسهل لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله.

يأتى تشغيل المطاف المؤقت للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة إلى حين الانتهاء من مشروع توسعة المطاف الجارى العمل به حاليا.