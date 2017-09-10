حماية المستهلك: ضبط محطة بنزين تتلاعب بالكميات المنصرفة في الساحل الشمالي

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقى شكوى من أحد المواطنين بشأن تضرره من تعطل سيارته بعد تزويدها بالوقود من محطة التعاون بسيدي عبد الرحمن الكائنة أمام قرية أمواج بالساحل الشمالي، وتبين له أن أكثر من نصف الكمية هي عبارة عن ماء مخلوط بالبنزين.

وقال يعقوب، وفقًا لنص البيان الصادر، الأحد، أنه تم مخاطبة اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فور تلقي الشكوى، وبناءً عليه قامت مجموعة من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن مرسى مطروح بمداهمة محطة التعاون لتمويل السيارات الكائنة بالكيلو 125 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي - دائرة قسم شرطة العلمين، وبمراجعة الدفتر 21 بترول الخاص بالمحطة تبين عدم قيام المحطة باثبات الفواتير الواردة إليه خلال الفترة من 1/7/2017 وحتى 7/9/2017.

كما تبين تصرف المحطة في 236776 لتر مواد بترولية "سولار"، و87963 لتر "بنزين 80"، وبيعها في السوق السوداء.

وأضاف يعقوب، أن الحملة قامت بقياس التنكات الموجود بالمحطة، وتبين وجود كمية 52384 لتر "بنزين 92"، حيث قام مدير المحطة بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، وتم التحفظ عليها بنظام التدوير تحت تصرف النيابة العامة.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "وتم سحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى المعمل الكيماوي بالاسكندرية، وبناء عليه تم تحرير المحضر رقم 10 أحوال الإدارة بتاريخ 7/9/2017 لمخالفة مدير المحطة للقانون رقم 102 لسنة 2011، والخاص بتنظيم وتداول المواد البترولية، والقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بالتجميع والتصرف في سلع مدعمة وجارى العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا"، كما تم إخطار وزارة البترول لاتخاذ شئونها إدارياً.

وأشار اللواء عاطف يعقوب، إلى استمرار التعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس، وكل ما يضر بحقوق المستهلك في ضوء التعاون المثمر والبناء بين كافة الأجهزة الرقابية في الدولة.

ودعا المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار يعقوب، إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإليكتروني "جهاز حماية المستهلك" على الهواتف الذكية