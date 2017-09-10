"مصر للطيران" تنقل 3 آلاف حاج فلسطيني على ١١رحلة من السعودية

كتب- طه عبيد:

تواصل شركة مصر للطيران، تشغيل جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام للأراضي المصرية من المملكة العربية السعودية بعد إتمامهم مناسك الحج.

وتنظم الشركة، الأحد، 19 رحلة منها 10 رحلات قادمة من مطار جدة تقل 2546 راكبًا، و9 رحلات قادمة من مطار المدينة المنورة على متنها 1981 راكبًا.

على صعيد متصل، يستقبل مطار القاهرة الدولي بدءًا من اليوم الأحد، رحلات مصر للطيران التي تنقل ما يقرب من 3000 حاجًا من الحجاج الفلسطينيين من المدنية المنورة إلى مطار القاهرة الدولي على ١١ رحلة طيران، وذلك بمعدل 3 رحلات يوميًا.

ويبدأ وصول هذه الأفواج اليوم الأحد بتسبير ٣ رحلات، وتستمر حتى الأربعاء القادم، وسط تسهيلات لخدمة الحجاج الفلسطينيين.​