بالصور- محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الحملات على منطقة التبة بمدينة نصر

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، منطقة التبة بحي شرق مدينة نصر، ونهاية محور مصطفى النحاس.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحي بتكثيف الحملات على المنطقة ورفع كافة الإشغالات والسوق العشوائي وعدم السماح قطعيًا بتواجد أية إشغالات.

وأكد المحافظ، بحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، على رئيس الحي بإقامة سوق نموذجي بسيط لاحتواء الباعة الجائلين مع عدم السماح قطعيًا بتواجد أي بائع خارج إطار السوق، كذلك التنسيق مع المرور وجهاز مشروع السرفيس بالقاهرة لإنشاء موقف رسمي منظم لسيارات السرفيس بدلًا من انتشارها العشوائي بالمنطقة مع إلزام السائقين بالوقوف في الأماكن المخصصة لهم وخضوعهم للتعريفة وخط السير المقرر.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ قيام مقهى باحتلال الرصيف بالكامل وكذلك الجزيرة الوسطى فأصدر تعليماته لرئيس الحي برفع كافة الإشغالات وهدم المنطقة الخارجية ومراجعة تراخيص المقهى، وفي حالة عدم وجود ترخيص يتم غلق المقهى نهائيًا وقطع المرافق عنه كذلك رفع عدد من الأكشاك المخالفة.

وتفقد المحافظ، عدد من قطع الأراضي الفضاء لدراسة إمكانية استغلالها وإقامة مشروع شارع مصر عليها واستيفائها للاشتراطات والضوابط التي أقرتها المحافظة واختيار المواقع المناسبة منها طبقًا لبعدها عن الوحدات السكنية لعدم التسبب في أي إزعاج لقاطنيها كذلك عدم التأثير على الحركة المرورية.

وقرر المحافظ خلال الجولة التحفظ على قطعة أرض قام أحد أصحاب المحلات بإدماجها في إطار المحل واستغلالها كحديقة ترفيهية بوضع موائد وكراسي ولعب أطفال بها على أن تقوم المحافظة بدراسة استغلالها وطرحها بالمزايدة العلنية لإستغلالها كنشاط ترفيهي للأطفال.

رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد تيمور، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومصطفى عبد العزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، وتامر الشهاوي، عضو مجلس النواب عن شرق مدينة نصر، وأشرف حلمي، مدير مديرية الطرق، وعدد من قيادات المحافظة.

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