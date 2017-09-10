بالصور.. وزيرة الاستثمار ومحافظ بورسعيد يفتتحان مصنعا لضفائر السيارات
بالصور.. وزيرة الاستثمار ومحافظ بورسعيد يفتتحان مصنعا لضفائر السيارات
01:29 م الأحد 10 سبتمبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الفرع الثاني لمصنع الضفائر الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار ويوفر 1000 فرصة عمل، بحضور سفراء دولتي اليابان وانجلترا بالقاهرة.
وأعرب "الغضبان" عن سعادته بتواجده في هذا الصرح الكبير الذي يعد امتدادًا لمصنع "سومو تومو" ببورسعيد، الذي حقق نجاحًا مما شجع الجانب الياباني على التوسع في إقامة مصنع آخر، ولثقتهم في مناخ الاستثمار بمصر، مؤكدًا أن مصر دولة عظيمة جاذبة للاستثمار.
وأضاف المحافظ، أن بورسعيد قاطرة التنمية لمصر من خلال المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة خاص شرق بورسعيد، مقدمًا التهنئة لجميع العاملين بافتتاح الفرع الثاني لمصنع الضفائر.
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