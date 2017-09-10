الموافقة على قبول الأطفال بالروضة بحد أقصى 55 للفصل الواحد بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

وافق محافظ الأقصر محمد بدر، على قبول الأطفال المسجلين بقوائم الانتظار حسب السن، وبحد أقصى 55 طفلًا للفصل الواحد، بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات.

وجاء القرار بناء على مذكرة العرض الخاصة بمديرية التربية والتعليم التي تفيد بكثرة عدد الأطفال المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال بمعظم المدارس على مستوى الإدارات، وخاصة المدارس الخاصة والتجريبي، وقلة عدد القاعات، والعجز الشديد في معلمات رياض الأطفال، ووجود حالات قوائم انتظار في جميع المدارس الرسمية والخاصة والرسمية لغات، وخاصة إدارة الأقصر التعليمية التي تعد من أكثر الإدارات التعليمية كثافة.

كما قرر محافظ الأقصر، الموافقة على إنشاء فصول سابقة التجهيز في الفراغات الموجودة داخل المدارس الرسمية للغات واستغلالها قاعات دراسية لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال خدمة للعملية التعليمية ونظرًا للإقبال الشديد والكثافة العالية للمتقدمين لرياض الأطفال هذا العام بالمدارس الرسمية للغات.