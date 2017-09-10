أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 34 سفينة حاويات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 34 سفينة حاويات

01:26 م الأحد 10 سبتمبر 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، العمل بكامل طاقتها وسجلت تداول 34 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول 3 سفن بضائع عامة ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

وأكدت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • موانئ بورسعيد تستقبل 31 سفينة حاويات

    أخبار

  • "مميش": قناة السويس تسجل أعلى رقم قياسي للحمولات اليومية في تاريخها

    أخبار

  • إحباط تهريب مبيدات إسرائيلية قبل عبورها قناة السويس

    أخبار

  • مميش: لقاءات هامة في 4 مدن ألمانية والانتهاء من إنشاء مركز تدريب مع

    أخبار

إعلان

8700cd408a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية