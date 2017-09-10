"موانئ بورسعيد" تستقبل 34 سفينة حاويات
"موانئ بورسعيد" تستقبل 34 سفينة حاويات
01:26 م الأحد 10 سبتمبر 2017
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، العمل بكامل طاقتها وسجلت تداول 34 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول 3 سفن بضائع عامة ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.
وأكدت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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