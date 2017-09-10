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3 حيل جهنمية يستخدمها الموظفون للتحايل على جهاز البصمة

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مصراوي Masrawy

3 حيل جهنمية يستخدمها الموظفون للتحايل على جهاز البصمة

01:14 م الأحد 10 سبتمبر 2017

3 حيل جهنمية يستخدمها الموظفون للتحايل على جهاز البصمة

طرق التحايل على "جهاز البصمة"

كتبت- ميرا ماهر:

مع بدء تطبيق نظام البصمة الإلكترونية في العديد من القطاعات لضبط عملية حضور وانصراف الموظفين، انتشرت العديد من الطرق للتملص من المساءلة والتحايل على التأخير في موعد الحضور أو التبكير في الانصراف، منها "الإصبع المصاب" والذي يؤدي إلى إعاقة عمل الجهاز.

وعند البحث على مؤشر جوجل حول أفضل الطرق للتملص من "جهاز البصمة"، تظهر لك العديد من إجابات المتمرسين في هذه الحيل على موقع " Quora"، من بينها طرقًا لصناعة بصمة الإصبع، وذلك بخلط كمية من السليكون السائل مع الشمع وقطعة صلصال، والتي أكد العديد من الموظفين فعاليتها دون اكتشافها حتى الآن.

كما يتلاعب البعض الآخر بالجهاز بشكل يومي، لإقناع المسؤولين بوجود مشكلة في الجهاز للتعرف على بصمة إصبعه، ليتم إعفائه من البصمة ومنحه رقما خاصا عوضا عن البصمة وإعطائها للموظفين المنضبطين لتسجيل حضوره. 

كما ذكر موقع " aleqt" أن مادة "الكلور" تعتبر من المواد المعطلة لجهاز البصمة، حيث أنها تساعد على تعطل جهاز البصمة بمجرد ملامستها للأيد، كما تقوم العطور والكريمات بنفس الوظيفة لتتحول هذه المواد أيضاً إلى خلطة سحرية لإنقاذ العديد من الموظفين.

لكن لا يعلم العديد من الموظفين أن الكثير من الشركات بدأت باتخاذ إجراءات وقائية لاكتشاف هذه الحيل كاستخدام الكاميرات كوسيلة إضافية للتحقق من التزام الموظفين. كما أنه يمكن بتعديل بسيط في القوانين المطبقة استقطاب ولاء الموظفين وتقليل نسبة التحايل على جهاز البصمة.

 

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مصراوي Masrawy

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